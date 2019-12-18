أضواء كاشفة: مشكلة تغير المناخ تحتاج إرادة سياسية فاعلة

في السياسة 19 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

ناصر بن سالم اليحمدي:

ما زالت مشكلة تغير المناخ تشكل تحديا كبيرا لكوكبنا الأزرق الذي أصبح مهددا بسبب الاحتباس الحراري الذي يزداد سوءا منذ بداية الثورة الصناعية.. فالجو يزداد سخونة، والجليد في الأقطاب يذوب بسرعة كبيرة، ومستوى مياه البحار يرتفع بصورة غير مسبوقة، ومعدل حمضية المحيطات يتفاقم مهددا البيئة البحرية، والتلوث بجميع أشكاله يفتك بصحة وحياة البشر دون هوادة، ناهيك عن الكوارث الطبيعية كالأعاصير والزلازل وموجات الجفاف التي تسبب حرائق الغابات وغيرها والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة .. من هنا تأتي أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس والعشرين للتغير المناخي (كوب 25) الذي اختتم أعماله في مدريد الإسبانية منذ أيام بحضور نحو 30 ألف مشارك من 196 دولة والذي لم ينجح في التوصل لحل لهذه المشكلة، وأعلن القائمون عليه أن المفاوضات ما زالت مستمرة رغم انتهاء المؤتمر وهو ما يقودنا لتساؤل: لماذا لم تتفق الدول على حلول جذرية لمشكلة تغير المناخ في ظل التهديدات التي تحيط بالكرة الأرضية من كل جانب؟

إن كافة مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة لم تنجح في الخروج بحلول جذرية يتم تنفيذها على أرض الواقع؛ لأن مشكلة تغير المناخ لا تتعلق بالبيئة وحدها، بل تتداخل فيها السياسة والاقتصاد، حيث إن تنفيذ توصيات المؤتمرات المتعلقة بهذه القضية مثل مؤتمر باريس على سبيل المثال سيكلف الدول الصناعية الكبرى الكثير من الأموال؛ لأنه سيحد من الصناعات الثقيلة التي تبث الغازات الدفيئة وبالتالي سيؤثر بدوره على السباق التكنولوجي فيسبب تأخر بعض الدول العظمى في هذا السباق، وهو ما سيؤثر على مقدار هيمنتها الدولية .. إلى جانب أن جزءا كبيرا من الحل يكمن في استخدام الطاقة النظيفة، وهي باهظة التكاليف .. ولكن مما لا شك فيه أنه في النهاية لا بد من الخضوع للأمر الواقع وتحمل مسؤولية الحد من أضرار المناخ؛ لأن الجميع هنا في قارب واحد وعليهم التكاتف من أجل النجاة.

لقد أكدت السلطنة في كلمتها بالمؤتمر أنها صادقت على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ وملتزمة بكل بنودها، وتدعو المجتمع الدولي دائما للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية إلى جانب ما تقوم به من جهود وفعاليات للحفاظ على البيئة وعلى رأسها جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة، وإدراج الحفاظ على الطبيعة كأحد بنود استراتيجياتها الرئيسية، ما يجعلها نموذجا للدولة الحريصة على إنقاذ الأرض من المخاطر التي تهددها.

لا شك أن التسويف وتأجيل عمليات الإنقاذ من أجل توفير حفنة دولارات يضاعف من سوء العواقب ويقرب الأرض من مصيرها المحتوم .. فالوضع لم يعد يحتمل التأجيل ويحتاج لإرادة سياسية فاعلة في المقام الأول تتحمل مسؤوليتها في إيصال البيئة أفضل ما يكون للأجيال القادمة، فالتقدم لا يجب أن يكون على حساب البيئة، والبشر لن يستفيدوا من التكنولوجيا في كوكب مهجور .. لذلك لا بد من التحرك بصورة سريعة وناجزة لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة السامة حتى تصل لمستوى صفر بحلول عام 2050 واللجوء للطاقة المتجددة النظيفة حتى لا تدفع الأجيال القادمة فاتورة عناد وجشع الأجيال الحالية.

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مزرعة السويق البحرية إنجاز كبير

حبا الله بلادنا الجميلة بشواطئ وسواحل وموقع استراتيجي بحري متميز جعل من قطاع الثروة السمكية رافدا حيويا من روافد الاقتصاد الوطني، وتم إدراجه في الخطط التنموية المستقبلية كواحد من القطاعات الإنتاجية غير النفطية التي نعول عليها الأمل في التنويع الاقتصادي .. إلى جانب الأهمية الاجتماعية التي يتمتع بها هذا القطاع، حيث يعتمد كثير من المواطنين على حرفة الصيد وما يرتبط بها من أنشطة كالتصنيع والتغليف والنقل والتبريد وغيرها، إلى جانب دوره المهم في توفير الأمن الغذائي.

ومنذ بداية العهد الزاهر لم تألُ حكومة بلادنا وعلى رأسها وزارة الزراعة والثروة السمكية جهدا من أجل النهوض بهذا القطاع فحرصت على تشجيع المشاريع السمكية والبحرية التي تنمي ثروتنا السمكية، وآخرها افتتاح أكبر مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية على مستوى الشرق الأوسط في ولاية السويق والتي فاقت تكلفتها الإجمالية مليونين و650 ألف ريـال عماني، حيث تساعد هذه المزرعة على تعزيز التنوع الأحيائي عن طريق توفير بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك والكائنات البحرية، وهو ما يعني زيادة المخزون السمكي للبلاد، وبالتالي تعظيم مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي .. وقد أثبتت هذه المزارع التي تم تنفيذها من خلال عدد من المشروعات الصغيرة في 14 ولاية نجاحها بشكل كبير من قبل، ما شجع الوزارة على تبني الفكرة والمشروع وافتتاح المزرعة الجديدة الضخمة بالسويق.

لا شك أن تسخير التقنيات الحديثة للاستفادة من معطيات الطبيعة يعمل على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة .. والعمل المستمر على النهوض بالقطاع السمكي بالاستعانة بما وصل إليه العلم الحديث إلى جانب تشجيع الاستثمار من شأنه أن يحقق الاستدامة في هذا القطاع المهم الذي له أكثر من مردود اقتصادي واجتماعي وغذائي .. فالثروة السمكية بحق ثروة تستحق الاستغلال للوصول للتنمية المنشودة، ونحمد الله أن وهب بلدنا الغالي الطبيعة والبيئة التي تفيض بخيراتها على الشعب الوفي .. والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في هذا القطاع المهم ساهمت بشكل كبير في تطويره بسرعة وفي فترة زمنية وجيزة .. فمن يتابع الإنتاج السمكي يجد أنه يتضاعف عاما بعد الآخر.

نتمنى للمزرعة البحرية الجديدة الازدهار، وأن تحقق الهدف المنشود منها وتسهم في رفع شأن الاقتصاد الوطني إلى جانب توفير الأمن الغذائي وكل ما من شأنه أن يحقق الاستقرار والتقدم للبلاد والعباد.

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حروف جريئة

من أجمل الإعلانات التي أقرؤها الآن “وظائف شاغرة للعمانيين فقط” هكذا نريد أن يقصر أصحاب الشركات والمؤسسات مطالبهم لشغل الوظائف الشاغرة لديهم على المواطنين العمانيين فقط لأن الخليج 365 لا يبنى إلا بسواعد أبنائه.

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مسك الختام

قال تعالى “فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك”.