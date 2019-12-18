لبنان يؤكد رفض أي تعدٍ على مياهه الإقليمية

بيروت ـ وكالات: دعا الرئيس اللبناني ميشال عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول، للتحقيق في أسباب “خرق باخرة استكشاف للنفط يونانية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة سبع ساعات”.

وأكد عون خلال استعراضه مع قائد قوات الـ (يونيفيل) التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية :”أن “لبنان يرفض أي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية”، معتبرا أن “الخروق الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل إسرائيل القيام بها”. وشدد عون خلال اللقاء على أن “لبنان حريص على تفعيل التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل بهدف الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر الحوار والتنسيق”. وتطرق البحث إلى نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية اللبنانية ـ الدولية ـ الإسرائيلية التي تجتمع دوريا في مقر القيادة الدولية في الناقورة، والتي عقدت أمس الاول اجتماعها الأخير للعام الحالي.إلى ذلك، كثفت الكتل السياسية اللبنانية اتصالاتها بعيدا عن وسائل الإعلام، وذلك قبيل انطلاق الاستشارات النيابية اليوم برعاية الرئيس ميشال عون من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة.

ويشهد لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر الماضي، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط غضب من إخفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990. ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم ، أولى جلسات الاستشارات النيابية الملزمة حسب الدستور مع الكتل السياسية في قصر بعبدا، من أجل اختيار رئيس للحكومة. وبينما قد تعيد الاستشارات النيابية تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة، فإنه من المرجح أيضا أن تتم تسمية شخصية تحظى بتوافق الأحزاب الرئيسية للقيام بالمهمة. ووسط ضبابية المشهد، لم تستبعد مصادر وزارية إمكانية تأجيل الاستشارات النيابية للمرة الثالثة، في ظل تعثر الحريري بالحصول على غطاء من الكتل النيابية المسيحية الرئيسية في البرلمان، وعدم التوجه لتسمية شخصية بديلة.