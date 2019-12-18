تحذير فلسطيني من فرض الحقائق الاستيطانية الاسرائيلية

أونروا: تراجع العجز المالي لعام 2019

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس من مخاطر تصعيد الاحتلال فرض الحقائق الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.وقال عريقات في بيان عقب استقباله في الضفة الغربية وفدا من التقدميين الأميركيين،إن دولة الاحتلال الإسرائيلي “ترتكب انتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية، خاصة في ما يتعلق بفرض الحقائق الاحتلالية الاستيطانية الاستعمارية في القدس المحتلة وما حولها والخليل والأغوار وغيرها من الأراضي المحتلة”. وأكد عريقات للوفد الذي ضم أكثر من 20 شخصية أكاديمية وتشريعية وقيادات من مؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات خيرية بعدد من الولايات الأميركية، أن الشعب الفلسطيني “يواصل صموده وبقاءه ونضاله من أجل حريته واستقلاله”.

وشدد على وجوب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967.وأشار إلى “الإعدامات الميدانية ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي وهدم البيوت والإهمال الطبي وإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين والحصار والإغلاق وخاصة لقطاع غزة”.على صعيد اخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أمس تراجع العجز المالي في موازنتها لعام 2019 إلى 90 مليون دولار. وصرح الناطق الرسمي لأونروا، سامي مشعشع، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه بأن الوكالة أعلنت سابقا أنها بحاجة لتأمين 167 مليون دولار لإدارة دفة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام، علما بأن المبلغ المنشود يمكن الوكالة من الاستمرار بتقديم “الحد الأدنى” من الخدمات للاجئين. وذكر مشعشع أنه “بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، استلمت أونروا مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريك وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت جمدت ما تبقي من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة والذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي”. وأعلن الناطق باسم “أونروا” انخفاض العجز المالي لعام 2019 من 167 مليون دولار إلى 90 مليون دولار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدة دول أكدت للوكالة أنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.