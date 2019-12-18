سوريا: قتلى وجرحى بانفجار (مفخخة) في الحسكة

الجيش الأميركي يعود لـ6 قواعد

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

قتل 5 مدنيين وأُصيب 15 آخرين بجروح أمس إثر انفجار سيارة مفخخة، بجانب مطعم شعبي في ريف رأس العين الغربي بمحافظة الحسكة السورية. وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن “عربة مفخخة انفجرت بجانب مطعم شعبي في بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 بجروح وحصول دمار كبير في المطعم وأضرار كبيرة في المنازل المحيطة واحتراق عدد من السيارات”. وتابعت الوكالة “شهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة القوات التركي و”مسلحيها” من التنظيمات الإرهابية بريف الحسكة الشمال الغربي خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف المدنيين كان آخره في الخامس من الشهر الجاري حيث قتل مدنيان وأصيب 6 آخرون بجروح نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في مدينة رأس العين”. وأضافت “تنتشر حالة من انعدام الأمن والاستقرار في المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات المسلحة المدعومة من القوات التركية حيث تتواصل أعمال السرقة والنهب للممتلكات والقتل والخطف والابتزاز التي يقوم بها الإرهابيون وتدمير منازل الأهالي والاستيلاء على أخرى وإسكان عائلات الإرهابيين فيها”.

الى ذلك، قالت وكالة الاناضول ان القوات الأميركية، قامت بعد بدء “العدوان التركي” على الاراضي السورية، بسحب قواتها العسكرية من 16 قاعدة وحواجز طرق في سوريا، لكنها عادت إلى 6 قواعد، وفقًا لتقرير الوكالة. وأعلنت الوكالة أن الجيش الأميركي يعزز تواجده حالياً في شمال شرق سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا والعراق، وفي مناطق حقول النفط. وأفادت بأن الجيش الأميركي ينتشر في خمس قواعد وحواجز طرق في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الأميركيون بإنشاء حاجزين آخرين في القحطانية في الحسكة وفي منطقة سكنية في القامشلي. وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز الأمن في حقول النفط في الحسكة وتعزيز وجودها بالقرب من الحدود السورية التركية. وفقًا لها، ينتشر الجيش الأميركي حاليًا في 11 قاعدة وحواجز طرق في سوريا. خمس منها في الحسكة، وأربع في دير الزور واثنتان في الرقة. وفي محافظة دير الزور، يبني الجيش الأميركي نقطتي تفتيش.