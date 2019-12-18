قوات حفتر تعلن سيطرتها على مناطق جديدة بطرابلس

أردوغان يعتزم تعزيز التعاون مع (الوفاق)

طرابلس ـ عواصم ـ وكالات: أعلن مسؤول عسكري تابع لما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” أن قوات الجيش الليبي أحرزت أمس تقدمات جديدة في عدة مناطق في العاصمة طرابلس ، مشيرا إلى غنم أليات وأسلحة وخسائر كبيرة في صفوف مسلحي حكومة الوفاق.

وقال المنذر الخرطوش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “اللواء 73 مشاة سجل تقدمات ممتازة وتمركزات جديدة حسب أوامر غرفة عمليات المنطقة الغربية لعدة نقاط معلومة في منطقة لأصفاح”، مؤكدا على أن “القوات التابعة لحكومة الوفاق حاولت استرجاع المراصد بهجوم مساء أمس الأول الذي انتهى بالخسائر الكبيرة في صفوفهم وغنم آليات وأسلحة منهم”. الى ذلك، ذكر تلفزيون (إن.تي.في) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستعزز التعاون مع ليبيا ومستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة في طرابلس ودعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط . ووقعت تركيا الشهر الماضي مع الحكومة المعترف بها دوليا اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مما أثار غضب اليونان. وتقول أنقرة إنها قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة طرابلس ذلك. وقال أردوغان للصحفيين في جنيف بعد منتدى عن الهجرة “سنسرع وتيرة التعاون بين تركيا وليبيا. قلنا لهم إننا مستعدون دائما لتقديم المساعدة إذا احتاجوها. من التعاون العسكري والأمني إلى الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحقوقنا البحرية : نحن مستعدون”.

وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” بقيادة خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان. وتتواصل منذ أبريل الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.