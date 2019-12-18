جلسة عزل ترامب وفشل أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: تستمر لـ6 ساعات.. الكونجرس يبدأ جلسة التصويت على عزل ترامب، والأمن يغلق طرقا تؤدي إلى ساحات المظاهرات في بيروت، والسيسي وجونسون يتفقان على تقويض التدخلات الخارجية بليبيا، واستطلاع: الغنوشي أكثر شخصية لا تحظى بثقة التونسيين، والجيش الليبي يكشف لـ"العين الإخبارية" سر إطلاق "معركة الحسم"، وترامب ومساعي عزله.. بطل نزال في "أولمبياد واشنطن"، ومجلة فرنسية تحذر: قطر تحاول العبث بالانتخابات البلدية.

كما تتابعون أيضاً: الصين تدعم كينيا للحصول على مقعد بمجلس الأمن، وماكرون في النيجر الأحد لدعم جهود مكافحة الإرهاب، والبرلمان الليبي: برنامج متكامل لنزع سلاح المليشيات بعد تحرير طرابلس، والحرباء الإخوانية تتلون مجددا.. إعادة ترميم اقتصاد التنظيم بمصر (2-3)، واعتذار الحريري يقلب الموازين ويزيد غموض استشارات الحكومة، و"رضوان تاجي".. عميل استخبارات إيران لاغتيال معارضيها بأوروبا، وصحيفة فرنسية: أردوغان يستخدم ليبيا للتغطية على فشله داخليا.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: انخفاض مخزونات الخام الأمريكي 1.1 مليون برميل في أسبوع، و 121 مليار دولار إجمالي أصول مصرف الإمارات المركزي، وبالم هيلز المصرية توافق على تسهيل من "التجاري الدولي" بـ1.09مليار جنيه، وموسكو تفضح نوايا أمريكا تجاه أوروبا بشأن غاز "نورد ستريم2"، وارتفاع صادرات السعودية النفطية إلى 7.06 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهبوط الليرة يشعل أسعار منتجات الزراعة التركية، و25.2 مليار ريال إصدارات الدين المحلية لقطر خلال 2019.

وإلى الملاعب تجدون: سيميدو أحدث ضحايا السرقة في برشلونة وريال مدريد، وفي التكنولوجيا: باقة شاشات جديدة من بينكيو لعشاق السينما.

وفي الفن تقرأون: الجوكر والأيرلندي و"أطفال الكهف".. أبرز ترشيحات الأوسكار 2020، بينما في المنوعات: ألماس وطفلة وحطام تيتانيك.. أغرب "طرود البريد" في الماضي.

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