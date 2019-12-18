مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق

أصدرت نيابة بوليفيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق إيفو موراليس، الموجود حاليا في الأرجنتين، ضمن تحقيق بتهمتي التحريض والإرهاب.

ووقع مدعيا لاباز جيمي المانزا وريشار فيلاكا المذكرة التي تأمر قوات الأمن "بتوقيف خوان إيفو موراليس إيما واقتياده إلى مقر وزارة العدل".

ونشرت على حساب وزير الداخلية أرتورو موريلو على موقع تويتر.

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ومن بوينس آيريس، أكد موراليس "ثقته" بأن حزبه، الحركة نحو الاشتراكية، سيفوز في الانتخابات المقبلة في بوليفيا رغم أنه ليس مرشحا.

وبعد استقالة موراليس ومغادرته البلاد، أقر البرلمان البوليفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني قانونا يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، معلنا أنه لن يحق للرئيس السابق الترشح.

لكن لم يتم تحديد موعد للانتخابات.

وكان موراليس دعا، في مقابلة الإثنين الماضي، إلى إرسال بعثة دولية إلى بوليفيا لضمان إجراء انتخابات نزيهة.

واعتبر أنه ضحية "اضطهاد سياسي"، مؤكدا أن "ديكتاتورية" تحكم بوليفيا.