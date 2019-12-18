مبعوث ترامب والرئيس الأفغاني يبحثان تحريك السلام

التقى زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، الأربعاء، الرئيس أشرف غني في كابول، وفق ما ذكر مسؤول، في إطار مساع جديدة للتوصل إلى اتفاق مع الحركة.



وناقش الموفد الأمريكي والرئيس الأفغاني عددا من الموضوعات؛ بينها ضرورة وقف إطلاق النار، وفق ما أعلن المتحدث باسم غني صديق صديقي.

وقال صديقي إن "الرئيس عبر أيضا عن مخاوفه إزاء استمرار أعمال العنف التي تشنها حركة طالبان".

وأضاف أن "الرئيس شدد على أن حكومة أفغانستان وشعبها يريدان سلاما مستداما".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن خليل زاد التقى قادة أفغانا لمناقشة "جهود وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع طالبان".

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وصرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إذا أمكن التوصل إلى اتفاق فيجب أن تتحول هذه العملية إلى مفاوضات بين الأفغان أنفسهم" في إشارة إلى المناقشات التي ترغب واشنطن في أن تجري بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وسعى خليل زاد طوال أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق مع طالبان يتيح خفض الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

ورغم أن الولايات المتحدة أبقت غني في صورة التطورات، فإن الرئيس استبعد من المفاوضات لأن طالبان ترفض الاعتراف بسلطته.

وفي قرار مفاجئ، علق ترامب مطلع سبتمبر/أيلول المفاوضات التي كانت قد بدأت منذ عام، بينما كان الجانبان على وشك التوصل إلى اتفاق.

وجاء إعلانه بعد هجوم في كابول أسفر عن سقوط 12 قتيلا بينهم جندي أمريكي.

واستؤنفت المحادثات في 7 ديسمبر/كانون الأول وسط تراجع وتيرة أعمال العنف في كابول لكن تم تعليقها مجددا بعد هجوم آخر لطالبان، وهذه المرة على قاعدة باجرام الجوية شمال كابول.