مقتل شخص في حادث طعن بولاية أمريكية.. وتوقيف الجاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، مقتل شخص وإصابة آخرين، إثر حادث طعن في مول تجاري بولاية أوريجون والقبض على المشتبه به في الحادث.
وقالت الشرطة في مدينة بيفرتون: "إن الهجوم وقع في مركز تسوق موراي هيل بالقرب من بنك ويلز فارجو".
وقال متحدث باسم إدارة شرطة بيفرتون: "إن المسؤولين تلقوا تقارير عن وقوع ضحايا طعن في فرع بنك ويلز فارجو وصالة بلانيت فيتنس الرياضية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وأضاف أن الجاني سرق سيارة وهرب من مكان الحادث، إلا أنه تم القبض عليه بعد نحو 10 دقائق في بلدة تيجارد القريبة.
وقالت شرطة مقاطعة واشنطن: "إنها تلقت في البداية تقريرا عن عملية سطو على بنك في شارع ساوث ويست تيل".
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