زعيم المعارضة التركية: أردوغان فرعون القرن 21

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365

وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب أردوغان، بـ "فرعون القرن الحادي والعشرين" و"المتغطرس".

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وفي برنامج تلفزيوني، قال كليجدار أوغلو: "أردوغان رمز الكبر والغطرسة، أُطلق عليه فرعون من الحين للآخر، فهو فرعون القرن الحادي والعشرين. إن سيطر الكبر والغطرسة على روح إنسان فإنه لن يرى الآخرين وسيتجاهلم وسيعتبرهم أناسا يجب سحقهم"، وفق ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

وتطرق كليجدار أوغلو إلى اعتقال رئيس بلدية أورلا المنتمي لحزبه بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، وعلق قائلاً: "لا توجد ديمقراطية في تركيا بالفعل، بكل سهولة اعتقلوا رئيس بلدية وزجوا به داخل السجن. سنواصل النضال لحين تحقق الديمقراطية بمعناها الفعلي. بات بالإمكان حبس نواب البرلمان وهو ما نشاهده بالفعل".

أضاف زعيم المعارضة "نحمل على عاتقنا مسؤولية، والأحزاب السياسية الأخرى المدافعة عن الديمقراطية تحمل مسؤولية أيضاً. أسسنا تحالف الشعب انطلاقاً من هذا المبدأ. سنعمل سوياً وسنحقق الديمقراطية وسنخلص تركيا من الدستور المتبقي من عهود الانقلاب العسكري في 1980. أريد أن تحظى تركيا بالقواعد التي تحظى بها الدول التي تتمتع بديمقراطية متقدمة".