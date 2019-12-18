شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري: الجيش الليبى يواصل التقدم فى معركة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، اليوم الأربعاء، أن الجيش يثق تمامًا فى قدرته على القضاء على الإرهاب فى طرابلس.

وتابع المسمارى: "لدينا معلومات بتجنيد ميليشيات طرابلس للأطفال فى معركة العاصمة"، مشددًا على أن الجيش الليبى يواصل التقدم فى معركة طرابلس. ونجح الجيش الليبى، فى وقت سابق اليوم، فى محاصرة طرابلس بشكل كامل، ومواصلة التقدم فى طريق المطار، بعد انسحاب ميليشيات حكومة الوفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: الجيش الليبى يواصل التقدم فى معركة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.