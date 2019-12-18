شكرا لقرائتكم المسماري: الجيش الليبي سيحسم معركة طرابلس في أي لحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث الرسمي للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش يواصل التقدم نحو وسط العاصمة طرابلس على أكثر من محور، مضيفا على أن حسم المعركة سيتمّ في أي لحظة.

وتحدّث المسماري في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، عن مفاجآت مرتقبة خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن المعركة تسير مثلما تم التخطيط لها من قبل القيادة العامة للجيش، في المحاور الرئيسية جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس.

طريق المطار

وخلال الساعات الماضية، نجحت قوات الجيش الليبي في التقدم في محور طريق المطار، كما سيطرت على أجزاء واسعة من مناطق عين زارة وكوبري الزهراء وصلاح الدين وتوجهت نحو محوري مشروع الهضبة والعزيزية، بعدما شكلّت طوقا أمنيا على المناطق الجنوبية للعاصمة.

وشدّد المسماري، على أن معركة طرابلس لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها وتحرير العاصمة من هيمنة المليشيات المسلّحة، مضيفا أن هذه المعركة التي يخوضها الجيش أصبحت معركة إقليمية تهم كل دول العالم ولا تعني ليبيا فقط، خاصة بعد الاتفاق الأخير الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا، الذي أصبح يهدّد مصالح وأمن كل دول المنطقة.