ترامب: الديمقراطيون يهاجمون الولايات المتحدة

اتهم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "المعسكر الديمقراطي بمهاجمة ​الولايات المتحدة​ و​الحزب الجمهوري​ عبر إطلاق التحقيق في مسألة عزله". هذا وبدأ ​مجلس النواب​ التابع للكونغرس الأميركي، في وقت سابق مناقشات حول إقرار مادتين من لائحة التهم بحق ترامب، وهما إساءة استخدام ​السلطة​ وعرقلة التحقيق في عزله، وذلك بعد أن صادقت عليهما اللجنة القضائية.

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