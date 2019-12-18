نيابة بوليفيا أصدرت مذكرة توقيف بحق موراليس في إطار تحقيق بتهمتي التحريض والإرهاب

أصدرت نيابة بوليفيا مذكّرة توقيف بحقّ الرئيس السابق إيفو موراليس، الموجود حاليًّا في الأرجنتين، في إطار تحقيق بتهمتَي التحريض والإرهاب.
ووقّع مدعيا لاباز جيمي المانزا وريشار فيلاكا، المذكّرة الّتي تأمر قوات الأمن بـ"توقيف موراليس واقتياده إلى مقر وزارة العدل".
وكان قد أكّد موراليس، في وقت سابق "ثقته بأنّ حزبه "الحركة نحو الإشتراكية"، سيفوز في الانتخابات المقبلة في بوليفيا رغم انّه ليس مرشّحًا. ودعا إلى إرسال بعثة دوليّة إلى بوليفيا لضمان إجراء انتخابات نزيهة.
يُذكر أنّ بعد استقالة موراليس ومغادرته البلاد، أقرّ البرلمان البوليفي نهاية تشرين الثاني الماضي قانونًا يدعو إلى انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة، معلنًا أنّه لن يحقّ للرئيس السابق الترشّح.
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