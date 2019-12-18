اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بطلب فلسطيني

قررت ​جامعة الدول العربية​ عقد دورة طارئة غدا، على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب ​فلسطين​ وتأييد عدد من الدول العربية بعد التشاور مع العراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

وفي تصريح له، أكد المندوب الدائم لفلسطين في ​الجامعة العربية​ ​دياب اللوح​، ان "هذا الاجتماع هو لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها ​البرازيل​ عبر فتح مكتب تجاري ب​القدس​"، داعياً "سفير الحكومة البرازيلية إلى التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي، والتي لا تساعد في تحقيق سلام عادل في ​الشرق الأوسط​"، مشددا على "ضرورة أن يصدر عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها"، معتبرا أن "خطوة البرازيل تعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية التي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية ل​مدينة القدس​".