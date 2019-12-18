بومبيو يعلن استعداده للإدلاء بشهادة في قضية عزل ترامب

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، عن "استعداده للتعاون مع التحقيق في قضية عزل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وفق القانون"، مشيرا الى "استعداده لتقديم الوثائق والإدلاء بشهادته في جلسات الاستماع أمام مجلس الشيوخ، في حال كان ذلك مناسبا ومطلوبا".

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