رفول: الاستشارات النيابية قائمة غداً ولا تأجيل على الاطلاق

أكد مستشار ​​رئيس الجمهورية​ ​الوزير السابق بيار رفول​، ان "تأجيل ​الاستشارات النيابية​ هي من مهمة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ حصراً"، مذكراً بأن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ استقال في السابق من دون علم رئيس الجمهورية، وبقي الاخير يناور لمدة 50 يوماً، مع العلم انه كان لدى الاخير العديد من الصلاحيات مثل دعوة ​مجلس الوزراء​ لتيسير امر البلد والمواطنين، ولكنه لم يدعي لهكذا نوع من الجلسات".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح رفول ان "الحريري لا يحق له ان يكون نائب ووزير ويشكل ​حكومة تكنوقراط​"، لافتاً الى ان "غداً سيكون هناك استشارات ولا تأجيل على الاطلاق، ومن الممكن تأجيلها اذا لم يحضر احد"، مشيراً الى انه "ومنذ اليوم الاول أكد ​التيار الوطني الحر​ انه يجب ان يترأس الحريري ​الحكومة​ المقبلة لأنه يتمتع بأكبر كتلة سنية في ​مجلس النواب​، واذا لم يريد الحريري هذا الامر، فليسمي احد اخر، ولكن ما حصل خلال الايام الماضية كان استهزاء بالناس وبالاشخاص التي سماها الحريري ومن ثم رفضها"، مشدداً على انه "يوجد العديد من الاسماء المطروحة لترأس الحكومة"، متسائلاً "لماذا يتم اختصار طائفة كريمة وكبيرة بشخص معين، ولكن الان وبعد رفض الحريري للترشح اصبح بإمكان اي شخص سني ان يتم تكليفه".