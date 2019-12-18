النشرة: توجه لدى الثنائي الشيعي والوطني الحر لتسمية حسان دياب خلال الاستشارات النيابية غدا

علمت "​الخليج 365​" ان هناك توجها لدى ​الثنائي الشيعي​ والتيار والوطني الحر لتسمية الوزير السابق ​حسان دياب​ ل​رئاسة الحكومة​ خلال ​الاستشارات النيابية​ غدا.

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