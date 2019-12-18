الشعار خلال تسلمه الشبان الاربعة: نتمنى ألا يفقد الحراك قيمته ولا جزءا من مضمونه

تسلم مفتي طرابلس و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​ الشبان الأربعة، الذين أوقفهم ​الجيش​ على خلفية التعرض لغرفة الحرس عند مدخل المبنى الذي يقطنه الشعار في شارع ​الميناء​ بطرابلس.

وأكد الشعار خلال تسليم الشبان الى ذويهم، ان "الحراك الذي عمره شهرين، بدأ بداية أكثر من ممتازة"، متمنياً ان"لا يفقد قيمته ولا يفقد جزءا من مضمونه، ولا يفقد هذا الرونق العالي الذي ظهرت به ​مدينة طرابلس​"، مطالباً من "الشبان اختيار أفضل الكلام وأجمل الأخلاق بالتعامل مع البعض"، ناصحاً بـ"المحافظة على رباطة الجأش والصبر، فلا يفيد التحرك بعصبية، ولا يجوز التحرك بمراهقة، وهذه الأمور تورط بمشاكل لا تحمد عقباها، والذي لديه اي قضية يحب ان يأتي لعرض مشكلته وستتم مساعدته على الحل بما نسطيع".