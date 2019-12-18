حنكش: الشعب عنصر مهم بالسلطة وسنسمي نواف سلام الذي لديه كفاءة ونزاهة

سأل عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، "هل فعلًا وَصلنا إلى مرحلة نبني فيها جدارًا إسمنتيًّا بين الناس و​المجلس النيابي​؟ وكأنّنا لم نعد نعرف ما الفرق بين الحوار والخراب، وبين السلم والحرب"، لافتًا إلى أنّ "الكثير من النواب سيسمعون للناس ويعرفون أنّ الساحة للناس ولا يمكن أن نضع الحواجز بيننا وبين الشعب، فنحن خدام الناس".

وأكّد في مداخلة تلفزيونيّة "وجوب ألّا ننسى سبب قيام هذه ​الثورة​، والشعب يعرف أنّه بات عنصرًا مهمًّا في السلطة، واليوم الناس هي الّتي تقرّر"، منوّهًا إلى "أنّنا رأينا أنّ عددًا من الأسماء المطروحة للتكليف احترقت بسبب الناس". وأعلن أنّ ​كتلة نواب الكتائب​" ستسمّي السفير السابق ​نواف سلام​ في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، فهو قاضِ في ​المحكمة الدولية​ يملك ما يكفي من الكفاءة والنزاهة ولديه علاقات دوليّة".