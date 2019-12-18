الحسن حول امكانية توليها رئاسة الحكومة: ليس واردا عندي ولم يفاتحني أحد بالموضوع

اكدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ في حديث تلفزيوني انه "أقوم بجهد كبير وما يمليه علي ضميري والقانون"، مشيرة الى ان "الوضع صعب ولم يمر ​لبنان​ بأزمة مالية واقتصادية مماثلة وهذا ما يجعل مسؤولياتي أصعب ولكن أنا مرتاحة مع نفسي وضميري".

وحول امكانية توليها ​رئاسة الحكومة​، شددت الحسن على ان "هذا الامر ليس واردا عندي ولم يفاتحني أحد بالموضوع"، معتبرة ان "منصب رئاسة الحكومة وطني، وعلى رئيس الحكومة أن يتمتع بخبرة معينة في مجال الحوكمة والإدارة السياسية".

وكشفت الحسن ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تراجع عن التكليف لأنه مصر على أن حل الأزمة متكامل، ويجب أن يكون هناك حكومة مؤلفة من اختصاصيين"، مشيرة الى ان "الحريري يتمتع بشبكة علاقات دولية وقادر على تأمين مساعدات ودعم دولي"، معتبرة ان "الشعب المنتفض يطالب بالتغيير، وعلينا أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والاستجابة للشعب".