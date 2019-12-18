غطاس خوري: من الواضح ان النائب جعجع لم تحسن قراءة بيان الحريري

اعتبر الوزير السابق ​غطاس خوري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "من الواضح ان عضو "​الجمهورية القوية​" النائب ​ستريدا جعجع​ لم تحسن قراءة بيان رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، وبخاصة قوله ان قراره نتج عن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميته رغم انه كان اثبت التزامه القاطع بحكومة اختصاصيين".

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