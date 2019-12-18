نبذة عن نواف سلام وحسان دياب بعد تداول إسميهما لرئاسة الحكومة

لا يزال مشهد الاستشارات النيابية المزمع عقدها غدا في القصر الجمهوري مبهما، خصوصا بعد موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الذي اعلن الاعتذار عن الترشّح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وفيما بقيت مواقف معظم الكتلة النيابية غامضة لناحية من ستسمي لرئاسة الحكومة يتصدر المشهد اسمان هما سفير لبنان السابق في الامم المتحدة نواف سلام والوزير السابق حسان دياب، بانتظار ما ستحمله الاستشارات النيابية غدا.
وفيما يلي نبذة عن سلام ودياب:
نبذة عن نواف سلام:
موليد 15 كانون الأول 1953 وهو استاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني شغل منصب قاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي كما شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين تموز 2007 وكانون الأول2017.
وخلال ولايته في الامم المتحدة، ترأس سلام وشارك في عدة وفود لبنانية إلى مؤتمرات واجتماعات دولية، من بينها القمم حول التغير المناخي (باريس 2015 وكوبينهايغن 2009)، والمؤتمر الدولي حول تمويل التنمية (أديس أبابا 2015) وقمة Rio+20 حول التنمية المستدامة (ريو ديجانيرو 2012).
نبذة عن حسان دياب:
من مواليد بيروت 6 كانون الثاني 1959، شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي في العام 2011.
ويحمل دياب شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985. انضم إلى الجامعة الأميركية في بيروت في العام 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.
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