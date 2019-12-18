شدّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على صورة نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، تُظهره إلى جانب فريق عمله في طائرة خاصة، على أنّ "ردًّا على نشر هذه الصورة مع التعليق عن كلفة سفري، أوضح للمرّة العاشرة أنّ كلّ رحلاتي الرسميّة الخارجيّة، بما فيها فريق عملي، هي دائمًا على نفقتي الخاصّة، ولم أكلّف ​الخزينة اللبنانية​ ليرة واحدة منذ أن توليت أوّل منصب رسمي لي حتّى اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: كل رحلاتي الرسمية الخارجية بما فيها فريق عملي هي دائما على نفقتي الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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