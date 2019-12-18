بوغدانوف التقى طوني فرنجية: لحل المواضيع الوطنية من دون أي تدخل خارجي

التقى المنسق الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ​ميخائيل بوغدانوف​، عضو "التكتل الوطني" النائب ​طوني فرنجية​، وأنطوان مرعب، حيث دام الاجتماع لأكثر من ساعتين. ولفتت ​وزارة الخارجية الروسية​ في بيان، إلى أنّ "الاجتماع تناول الأوضاع في ​لبنان​ بشكل خاص والوضع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وتخلّله تبادل للآراء ووجهات النظر". وأوضح أنّ "من الناحية الروسيّة، تمّ التأكيد على وحدة البلد الصديق لبنان واستقلاله وسيادته، وحلّ المواضيع الوطنيّة المطروحة حاليًّا من قِبل اللبنانيين أنفسهم، من دون أيّ تدخّل خارجي على قاعدة الدستور، ومن خلال الحوار البنّاء الّذي يهدف إلى إيجاد التوافق بين القوى السياسيّة الفاعلة ومكوّنات ​المجتمع اللبناني​".

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