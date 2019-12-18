يعقوبيان: أضم توقيعي على العريضة ضد جدار الفصل بين الشعب وممثلي الشعب

اعلنت النائب ​بولا يعقوبيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي،​ "تأيدها ودعمها لمبادرة ​حزب الكتائب​، وضم توقيعها على ​العريضة​ ضد جدار الفصل بين الشعب وممثلي الشعب".

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