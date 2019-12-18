مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق









اسماء السيد - لاباز: اصدرت نيابة بوليفيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق ايفو موراليس الموجود حاليا في الارجنتين في اطار تحقيق بتهمتي التحريض والارهاب.

ووقع مدعيا لاباز جيمي المانزا وريشار فيلاكا المذكرة التي تأمر قوات الامن "بتوقيف خوان ايفو موراليس ايما واقتياده الى مقر وزارة العدل".

ونشرت على حساب وزير الداخلية ارتورو موريلو على موقع تويتر.

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ومن بوينس ايريس، اكد موراليس الثلاثاء "ثقته" بان حزبه، الحركة نحو الاشتراكية، سيفوز في الانتخابات المقبلة في بوليفيا رغم انه ليس مرشحا.

وبعد استقالة موراليس ومغادرته البلاد، اقر البرلمان البوليفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر قانونا يدعو الى انتخابات رئاسية وتشريعية، معلنا انه لن يحق للرئيس السابق الترشح. لكن لم يتم تحديد موعد للانتخابات.

وكان موراليس دعا في مقابلة الاثنين الى ارسال بعثة دولية الى بوليفيا لضمان اجراء انتخابات نزيهة.

واعتبر انه ضحية "اضطهاد سياسي" مؤكدا ان "ديكتاتورية" تحكم بوليفيا.