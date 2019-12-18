شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يطلق مبادرة "العمل يولد الأمل" دعما لمبادرة رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب الحرية برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، مبادرة تحت عنوان "هنحافظ عليها.. العمل يولد الأمل"، وذلك فى إطار حرص الحزب على تنفيذ الخطة المستدامة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بإشراف د. سمر أباظة، أمينة مركز التنمية البشرية بالحزب، جاء ذلك تزامنا مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاطلاق مبادر"مودة" فى فعاليات منتدى شباب العالم 2019، حفاظا علي كيان الاسرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتشمل المبادرة عدة محاور منها،"الصحة النفسية ـ النعف والبلطجة ـ الادمان ـ ترشيد المياة ـ ترشيد استهلاك الكهرباء"، حيث حرصت لجنة التنمية البشرية بالحزب علي المشاركة لإنجاح المبادرة، من خلال تفعيل برامج تأهيلية نفسية لتوعية الشباب المتقدمين على الزواج وذلك بالتعاون مع متخصصين في المجال الاسري والنفسي.

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من جانبها، عقدت الدكتورة سمر أباظة، أمينة لجنة التنمية البشرية بالحزب، اجتماع موسع لدراسة الخطة وكيفية تعميمها فى جميع الأمانات بالجمهورية، مؤكدة أن المبادرة تأتى دعما لمبادرة"مودة" التى أطلقها الرئيس السيسي، ويأتى ذلك فى إطار رؤية حزب الحرية برئاسة النائب صلاح حسب الله، بضرورة توعية المواطنين والحفاظ على الاسرة المصرية، وتحسن فكر الشباب المقبلين على الزواج.