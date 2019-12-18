شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: غلق صفحة قناة الشرق الإخوانية على الفيسبوك ضربة للإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الإتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن غلق صفحة قناة الشرق على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ضربة لمنصات الاخوان الإرهابية، وفضيحة مدوية فى حق مواقعهم وصفحاتهم تكشف حجم الزيف والتضليل الذى يقومون به تجاه مصر.

وأشار فى بيان له اليوم، إلى أن قناة الشرق التى يديرها الهارب أيمن نور إحدى منصات الإخوان الدموية تروج للعنف والتطرف وتحرض ضد الدولة المصرية.

وشدد على وجود تكتل عالمى، ضد توجهات جماعة الاخوان الارهابية وضد القائمين على أدواتهم الإعلامية وإغلاق الفيس لصفحاتهم على مواقع التواصل يكشف حقيقة توجهاتهم وسعيهم للفوضى والتطرف، لافتا إلى أن قنوات الإخوان تعانى من مشاكل تمويل ومن ضعف المتابعة بسبب خطابها التحريضى وقريبا جدا ستغلق كل هذه المنصات.