الدفاع الروسية: الجيش السوري يصد هجمات مسلحين في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش السوري صدت اليوم الأربعاء، 3 هجمات على مواقعها في منطقة إدلب من قبل المسلحين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن اللواء يوري بورينكوف، مدير مركز حميميم في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، قوله "عناصر تنظيمات هيئة تحرير الشام وحراس الدين والجيش الوطني السوري حاولوا مرارا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مهاجمة مواقع القوات السورية الحكومية".

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وأوضح بورينكوف أن "مجموعة مسلحين شملت نحو 40 عنصرا بدعم من دبابتين وناقلة جنود مدرعة هاجمت اليوم مواقع وحدات الجيش السوري في منطقة بلدة التمانعة بمحافظة إدلب".

وأشار مدير مركز حميميم إلى أن 60 عنصرا من التشكيلات المسلحة غير الشرعية بدعم من دبابة وناقلتي جنود مدرعتين حاولوا الاستيلاء على تل شمالي بلدة الزيتونة بمحافظة إدلب بعد إحداثهم ممرا في حاجز من الألغام، مشيرا إلى أن قوات الجيش السوري صدت كلا الهجومين ودمرت دبابة وناقلة جنود مدرعة للإرهابيين.

وأضاف أن "العملية الأوسع فجاءت لاحقا، حيث هاجمت بعد قصف مكثف لمواقع القوات الحكومية من راجمات الصواريخ والمدفعية مجموعة تضمنت نحو 200 مسلح مدعومين بـ 10 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة من العيار الثقيل نقاط الجيش السوري في منطقة بلدتي أم خلاخيل والزرزور في محافظة إدلب"، موضحا أن الهجوم تم التصدي له من قبل قوات الجيش السوري، إلا أنه أسفر عن إصابة 12 عسكريا، بينما تم تدمير 3 سيارات رباعية الدفع.