الحكومة البريطانية تدرس سحب تراخيص "بي بي سي" بعد اتهامها بالتحيز

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

اتهمت الحكومة البريطانية الجديدة اليوم الأربعاء، هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، باتخاذ موقف متحيز خلال الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا، التي أسفرت عن فوز بوريس جونسون بتفويض كاسح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن وزيرة الثقافة التي أعيد تعينها في الحكومة البريطانية الجديدة، نيكي مورجان، أكدت أنها سوف تأخذ موقفا يتسم بسعة الأفق والتفتح الذهني حيال إمكانية سحب الترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية والتي تكلف كل عائلة بريطانية نحو 154 جنيهًا إسترلينيًا (ما يعادل 182 يورو) سنويًا.

كانت هيئة الإذاعة البريطانية قد حصلت على 7ر3 مليار جنيه إسترليني كرسوم للترخيص خلال العام المالي الذي انتهى في الثلاثين من أبريل الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا شعر بالغضب والحنق عندما انتقد كبير المحاورين السياسيين في "بي بي سي" أندرو نيل، رئيس الوزراء بوريس جونسون على الهواء لرفضه التحدث معه.