مصرع شاب اصطدمت دراجته النارية بعمود في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث اصطدام دراجة نارية كان يستقلها بعمود، على طريق "أبو راشد" بمركز كفر سعد بدمياط.

انتقلت قوة من ضباط مباحث الشرطة إلى موقع الحادث لمعرفة ملابساته وأسبابه، وتبين وفاة حسام حسن، 18 عامًا، جراء الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الطوارئ.

يأتي ذلك بعد ساعات من وفاة معلم بمدرسة الزراعة في حادث سير، جراء اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق شطا.