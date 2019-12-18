بدء توزيع ٧٢٤٣ فيزا كارت للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بدء توزيع ٧٢٤٣ فيزا كارت للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن.
وقالت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر توزيع ١١٦٧ فيزا كارت معاش "تكافل وتوزيع"، و٢١٤٣ معاش "تكافل ضمان"، بالإضافة إلى ٤٠٦١ فيزا كارت معاش "كرامة"، و١٧٢ معاش "كرامة" لمن هم دون الثمانية عشر عامًا.
ومن جانبه، أكد حسام عبد الغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، في تصريح صحفي، أنه سيجري تسليم كروت الفيزا للمستحقين بكل دقة، من خلال ١١ إدارة و٦١ وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة.
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