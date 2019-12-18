الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء الأركان وأجهزة الأمن الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

ترأس الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فعاليات الاجتماع العادي الخامس عشر لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة، والذي يأتي استكمالاً لأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت وقائع الجلسة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف في إفريقيا، وشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في معركتنا ضد الإرهاب البغيض، كما تم عزف السلام الوطني للاتحاد الإفريقي والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وألقى السفير إسماعيل شرقي مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن ، كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذه الاجتماعات الهامة، مشيداً بالاستقبال والترحيب والحفاوة، التي لاقتها جميع الوفود المشاركة وأعضاء المفوضية، معرباً عن سعادته البالغة بالإنجازات التي حققتها مصر في كافة المجالات، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقى ، كما استعرض مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي جهود المفوضية في إحلال السلام وحل النزاعات ومواجهة العنف والإرهاب بكافة الدول الأعضاء بالاتحاد.

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وألقى الفريق محمد فريد كلمة، رحب فيها بالوفود المشاركة في الاجتماع، الذي يُعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتعاون مع كافة دول الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلام وترسيخ دعائم الاستقرار، موجهاً الشكر والتقدير لما بذله الخبراء من جهود في اجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية، وما تم التوصل إليه من توصيات تحقق رؤية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة، وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أن الإرهاب يهدد كافة شعوب العالم مما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهته، متطلعاً إلى أن تثمر الاجتماعات لنتائج وتوصيات محددة لعرضها على اجتماع السادة وزراء الدفاع لإقرارها .

وقام الفريق محمد فريد، يرافقه رؤساء الأركان وأعضاء الوفود المشاركة بجولة تفقدية داخل معرض المنتجات العسكرية والأسلحة، الذي تم تنظيمه على هامش الاجتماع بمشاركة العديد من الشركات والجهات المصرية العاملة في هذا المجال، حيث أعربت كافة الوفود المشاركة عن سعادتهم بما شاهدوه من معدات عسكرية، وتكنولوجيا تسليح متطورة تعكس ما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال التصنيع والإنتاج الحربي.

تأتي تلك الاجتماعات في ضوء حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع كافة دول القارة لدعم جهود السلام والاستقرار خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

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