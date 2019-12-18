منعه من بناء سلم .. سائق يقتل جاره في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة نشبت بينه وجاره، بمدينة مطوبس في كفر الشيخ، بسبب خلافات الجيرة ومنع المجني عليه المتهم من بناء سلم أمام منزله.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقيه إشارة من مستشفى مطوبس المركزي، بوصول باسم يوسف يوسف الجمال، 26 سنة، عامل بفرن، ويقيم ببندر مطوبس دائرة القسم، جثة هامدة، ادعاء مشاجرة مع آخرين.

انتقل اللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، رفقة العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز مطوبس، والرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، إلى مستشفى مطوبس المركزي، لمتابعة الحادث وفحص البلاغ.

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وبسؤال أهلية المجني عليه، اتهموا "جمال.إ.إ" 28 سنة، سائق توك توك، مقيم ببندر مطوبس وجار المجني عليه، بطعنه بسلاح أبيض "مطواه"، خلال مشاجرة نشبت بينهما.

وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، بمعرفة الدكتور محمد طليس، مفتش الصحة، تبين إصابته بطعنتين نافذتين في الجهة اليسرى بالصدر تسببت إحداهما في اختراق جدار القلب، ما أدى لوفاته.

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة مطوبس، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينهما ومنع المجني عليه له من بناء سلم أمام منزله.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 11003 لسنة 2019، إداري مركز شرطة مطوبس، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.