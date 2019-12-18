"التعليم" تحذر من أختام منسوبة للوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

وجه الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بعدم التعامل مع أي أختام منسوبه كتوقيع للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو أي مسئول في الوزارة.

وشدد عمر، خلال لقاءه مديري المديريات، اليوم الأربعاء، على ألا يعتد إلا بالتوقيع الحي فقط، وممنوع استخدام المصحح (قلم كوريكتور) في المستندات الرسمية، لأن ذلك يعد تزويرًا في مستندات رسمية وجريمة يعاقب عليها القانون، ويتم تحويلها للشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.