المتحدث بإسم "الجيش الوطني" الليبي : لا وجود لقوّاتٍ أجنبيّة تقاتل معنا ونحقق تقدّمًا على أكثر من محور

وكالات- قال أحمد المسماري، المتحدث بإسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إن قوات الجيش تحقق تقدما على أكثر من محور، بالإضافة إلى إشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس، نافيا وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش.

وتحدث في مقابلة مع قناة "العربية" مساء أمس، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، عن "إنهيار وتراجع لقوات الوفاق" .

Advertisements

وقال "المعركة الآن على تخوم طرابلس، والعاصمة كما يعرف الجميع كبيرة، والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان".