وكالات- قال أحمد المسماري، المتحدث بإسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إن قوات الجيش تحقق تقدما على أكثر من محور، بالإضافة إلى إشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس، نافيا وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش.
وتحدث في مقابلة مع قناة "العربية" مساء أمس، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، عن "إنهيار وتراجع لقوات الوفاق" .
وقال "المعركة الآن على تخوم طرابلس، والعاصمة كما يعرف الجميع كبيرة، والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث بإسم "الجيش الوطني" الليبي : لا وجود لقوّاتٍ أجنبيّة تقاتل معنا ونحقق تقدّمًا على أكثر من محور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.