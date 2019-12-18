المرصد السوري: تركيا تقصف مواقع انتشار قوات سورية شمال الرقة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن المدفعية التركية قصفت، اليوم الأربعاء، مواقع انتشار قوات سورية الديمقراطية وذلك بمحيط منطقة "شركراك" شمال مدينة الرقة السورية.
وقال المرصد، وفقًا لما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أن القصف جاء عقب استهداف قوات سورية الديمقراطية لدبابة تركية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.
قوات النظام السوري من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، على محور قرية "السكرية" الواقعة بين شركراك وكنطرة بريف الرقة الشمالي، تترافق مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
واندلعت اشتباكات -في وقت سابق- بين
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