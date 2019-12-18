14 قتيلاً بهجوم شنه إرهابيو بوكو حرام في تشاد

قُتل 14 شخصاً على الأقل واعتبر 13 آخرون ضمن عداد المفقودين في هجوم شنّته حركة بوكو حرام الإرهابية، الثلاثاء، على قرية في غرب تشاد.

وقال إيمويا سوابيبي محافظ المنطقة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن "هناك 14 قتيلاً، خمسة جرحى و13 مفقوداً جراء الهجوم" الذي وقع قرب قرية "كايغا" الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وتقع القرية المستهدفة في منطقة مستنقعات نائية مترامية على حدود الكاميرون وتشاد ونيجيريا والنيجر.

وأضاف سوابيبي "نعلم بأن عناصر بوكو حرام يتحركون حول منطقة الحدود. لذا، فهم من يقفون وراء هذا الهجوم".

من جهته، قال نوكي شرف الدين حاكم المنطقة إن الهجوم أوقع تسعة قتلى على الأقل.

وأوضح أنه وقع في "منطقة محظورة يمنع فيها صيد السمك".

وأسفر تمرد إرهابيي بوكو حرام، المستمر منذ عقد من الزمن، عن مقتل 35 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم في شمال شرق نيجيريا، بينما بات أكثر من 7,1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في هذه المنطقة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وامتدت أعمال العنف التي تقوم بها هذه الجماعة الإرهابية إلى الدول المجاورة النيجر والكاميرون وتشاد.