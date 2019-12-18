قتلى وجرحى بأعمال عنف في ديالى وبغداد

شهدت محافظة ديالى العراقية تدهوراً أمنياً ملحوظاً أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في أعمال عنف. فقد أفاد مصدر أمني بأن مسلحين قتلوا، بأسلحة كاتمة، رجلاً وامرأة في حادثين منفصلين شهدتهما ناحية أبي صيدا بقضاء المقدادية في المحافظة. وفي منطقة قريبة، فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني وسط سوق شعبي ما أسفر عن مقتله في الحال. كما قتل مدني بنيران مجهولين أمام داره في ناحية مندلي شرق مركز المحافظة. واغتيل شخص وأصيب نجله إثر انفجار عبوة ناسفة شمال شرق مركز المحافظة. Advertisements اقرأ أيضاً... العراق يصد هجوماً لـ"داعش" قرب حقول نفطية بالموصل وفي العاصمة بغداد، قال مصدر أمني إن مدنياً قتل في هجوم مسلح بمنطقة شمال بغداد. كما لقي عنصر في الحشد الشعبي مصرعه بهجوم مسلح في القرية النفطية جنوب العاصمة. في غضون ذلك، أصيب موظف حكومي بإطلاق نار في منطقة اليرموك غرب بغداد. بينما قتل شخص جراء نزاع عشائري في منطقة الغزالية غرب العاصمة.

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