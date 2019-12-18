9 قتلى بانفجارين ضربا ريفي الحسكة والرقة

قتل تسعة أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، في انفجارين ضربا ريفي محافظتي الحسكة والرقة في شمال شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان،الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له في بيان، إن أربعة أشخاص، بينهم طفلان وسيدة، لقوا حتفهم جراء انفجار لغم عند بوابة تل أبيض الحدودية، شمالي مدينة الرقة.

وعلى صعيد متصل، أشار المرصد إلى مقتل خمسة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة ببلدة المبروكة في ريف مدينة رأس العين، شمال مدينة الحسكة، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 10 جرحى حالتهم خطيرة.

وتسيطر فصائل من المعارضة السورية على رأس العين وريفها الجنوبي والغربي منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي.

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