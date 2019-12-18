ترامب يتهم بيلوسي بتقويض الديمقراطية جراء السعي لعزله

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ب"تقويض الديمقراطية الأميركية" على خلفية السعي لعزله.

وحذر ترامب الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس قائلا إنهم إذا مضوا قدما في إجراءات مساءلته فإنهم "يعلنون بذلك الحرب على الديمقراطية الأميركية".

وكتب، في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي، "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة"، "فإنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديمقراطية الأميركية". كما توقع أن "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

جاءت تصريحات ترامب قبل يوم من النقاش المقرر أن يجريه المجلس بشأن إقرار بنود اتهامات ضد ترامب.

وسيصوت المجلس على توجيه تهمتين إلى الرئيس الأميركي هما: إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ومن شبه المؤكد أن يوافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على توجيه التهمتين إلى ترامب.

لكن الكثير من المحللين يؤكدون أن عزل الرئيس سيفشل عندما تحال محاكمته إلى مجلس الشيوخ الذي يحتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية داخله.

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