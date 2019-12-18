البرلمان العراقي يبدأ التصويت على فقرات مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

بدأ البرلمان العراقي، مساء الأربعاء، التصويت على فقرات مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وأفاد مصدر نيابي عراقي، أن البرلمان سيصوت على أغلب فقرات قانون الانتخابات، وتأجيل التصويت على الفقرة 15 بسبب اعتراض كردي.

ويستمر المتظاهرون العراقيون بالاعتصام في ساحة التحرير، رفضاً لمرشح رئاسة الحكومة محمد السوداني، وللمطالبة برئيس يلبي ما وصفوه بـ احتياجات الثورة التي بدأوها منذ أكثر من شهرين.



وبعد أنباء عن ترشيح تحالف البناء عضو ائتلاف دولة القانون قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية، خرج متظاهرون في البصرة يرفضون المرشّح لرئاسة الوزراء السهيل، وأيّ مرشح آخر من الحكومة السابقة.