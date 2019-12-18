البرلمان العراقي يصوت على اعتبار ذي قار محافظة منكوبة

صوت البرلمان العراقي، مساء الأربعاء، على اعتبار محافظة ذي قار محافظة منكوبة.

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان صحفي، في بيان صحفي، إن الجلسة ستتضمن التصويت على قانون الانتخابات لمجلس النواب، مضيفةً أن الجلسة تتضمن أيضاً التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

ويستمر المتظاهرون العراقيون بالاعتصام في ساحة التحرير، رفضاً لمرشح رئاسة الحكومة محمد السوداني، وللمطالبة برئيس يلبي ما وصفوه بـ احتياجات الثورة التي بدأوها منذ أكثر من شهرين.



وبعد أنباء عن ترشيح تحالف البناء عضو ائتلاف دولة القانون قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية، خرج متظاهرون في البصرة يرفضون المرشّح لرئاسة الوزراء السهيل، وأيّ مرشح آخر من الحكومة السابقة.