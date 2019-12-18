كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد الحريري: لن أكون مرشحاً لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، بأن لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح "الحريري"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، مساء الأربعاء، أنه سيتوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية مع إصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.

ويذكر أن أكد الحريري، أنه طلب تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد تفاديا لمشكلات دستورية ووطنية جديدة.

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