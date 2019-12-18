كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد الحريري: لن أكون مرشحاً لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "الحريري"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، مساء الأربعاء، أنه سيتوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية مع إصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.
ويذكر أن أكد الحريري، أنه طلب تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد تفاديا لمشكلات دستورية ووطنية جديدة.
وقال مكتب الحريري في بيان اليوم الاثنين: «اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء، وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف».
وتابع البيان: «تبلغ الرئيس الحريري فجر اليوم قرار حزب القوات اللبنانية الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم»، موضحا «الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني».
وأضاف البيان: «بناء عليه تداول الرئيس الحريري مع دولة الرئيس نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما بفخامة رئيس الجمهورية للتمني على فخامته تأجيل الاستشارات أيام معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا».