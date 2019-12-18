كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة كوالالمبور: خمس قضايا رئيسية تواجه العالم الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يجتمع زعماء بعض من أكثر دول العالم، التي تقطنها أغلبية مسلمة في العاصمة الماليزية، يوم الخميس، لمعالجة قضايا مثل رهاب الإسلام والفقر؛ حيث يصر المنظمون على أن الحدث لا يهدف إلى منافسة منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

ويترأس رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الاجتماع مع زملائه من رؤساء الدول والرئيس حسن روحاني رئيس إيران، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ومن المتوقع أن يحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقًا للمنظمين، سوف يشارك ما لا يقل عن 250 ممثلًا أجنبيًا من 52 دولة، و150 مندوبًا ماليزيًا في قمة كوالا لمبور، وتشمل المسؤولين الحكوميين والعلماء والقادة من مختلف القطاعات غير الحكومية.

ولكن هناك أيضا غياب البارزة، بما في ذلك قادة اندونيسيا والمملكة العربية السعودية وباكستان.

ووفقًا لمسجل الأعمال في كراتشي، ألغى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رحلته بعد زيارة للمملكة العربية السعودية في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر موقع "ماليزياكيني" الإخباري في كوالالمبور، أن خان قد اتصل مهاتير بالاعتذار عن غيابه، وسيحضر وزير الخارجية شاه محمود قريشي بدلًا من ذلك.

ومن جانبه، قال "روحاني" في إيران إن وجوده في كوالالمبور جزء من سياسة "المحور إلى الشرق" وجهود؛ لمتابعة "علاقات أوثق مع الدول الآسيوية الكبرى".

وتواجه إيران عقوبات اقتصادية أمريكية، والتي وصفها مهاتير الماليزي، يوم السبت، بأنها انتهاك للقانون الدولي، ووصل روحاني إلى العاصمة الماليزية يوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام للقمة سامسو عثمان، إن الحدث يسعى إلى تحقيق "نتائج" بشأن معالجة "محنة المسلمين" في جميع أنحاء العالم، ونحتاج إلى شيء ملموس، وأن هذا الحدث يسعى أيضًا إلى تصحيح "العديد من المفاهيم الخاطئة" عن الإسلام كدين.

وفي الوقت الذي يجتمع فيه العديد من قادة العالم وممثلي العالم الإسلامي من دولة (الجزائر في شمال إفريقيا إلى أوزبكستان في آسيا الوسطى وبروناي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ) في كوالالمبور، إليك خمس قضايا رئيسية يواجهونها:

أزمة اللاجئين الروهينجا

فر أكثر من 730.000 من الروهينجا من ميانمار منذ حملة عسكرية وحشية في ولاية راخين الغربية في أغسطس 2017، ويعيش الكثير منهم الآن في بنجلاديش المجاورة، وهي دولة ذات غالبية مسلمة يبلغ عدد سكانها 161 مليون نسمة.

وقد خلص محققو الأمم المتحدة إلى أن جيش ميانمار قام بالعنف ضد الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية"، وأن الروهينجا الذين ما زالوا في البلاد يواجهون "خطرًا خطيرًا بالإبادة الجماعية".

Advertisements

ولقد بررت ميانمار مرارًا وتكرارًا الحملة على الروهينجا باعتبارها ضرورية للقضاء على "الإرهاب".

وهناك قضية، رفعتها غامبيا نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، قيد النظر الآن في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

اعتقالات جماعية من اليوغور في الصين

وفي منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب الصين، يحتجز أشخاص من الأقلية اليوغور وغيرها من الجماعات التركية المسلمة العرقية في معسكرات وصفتها الحكومة الصينية بأنها مراكز تدريب على المهارات المهنية اللازمة لمعالجة "التطرف".

معسكرات الاعتقال "شينجيانغ"

كشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية في آسيا في مايو، عن احتجاز حوالي ثلاثة ملايين من اليوغور في معسكرات الاعتقال بمقاطعة شينجيانغ في أقصى غرب الصين.

وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي مليون شخص تم احتجازهم، لكن راندال شريفر، أكبر مسؤول في البنتاجون في آسيا، قال في مايو إن الرقم "من المحتمل أن يكون أقرب إلى ثلاثة ملايين مواطن" في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين.

محنة الأويغور

بعد إنكار وجود المخيمات أولًا، دافعت الصين عن هذه السياسة وفي مقال رأي نشر يوم الثلاثاء، حث عضو البرلمان الماليزي عن الائتلاف الحاكم تشارلز سانتياجو، والزعماء في قمة كوالا لمبور على إثارة القضية.

كما تم انتقاد دول إسلامية أخرى بسبب صمتها، بما في ذلك 14 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي لها علاقات اقتصادية واسعة مع الصين.

الحرب في اليمن

وفقًا للأمم المتحدة، لا يزال 18 مليون شخص يعيشون في حالة جوع، وهناك ما لا يقل عن 12 مليون طفل عالقون في القتال ويحتاجون إلى المساعدة.

وفي نوفمبر، وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والانفصاليون المدعومون من الإمارات العربية المتحدة اتفاقًا لتقاسم السلطة لوقف الاقتتال الداخلي، ولكن النزاع مستمر حيث يظل الجزء الشمالي من البلاد تحت سيطرة الحوثيين.

وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن اندلاع جديد لحمى الضنك في اليمن، مع حدوث آلاف الحالات وعشرات الوفيات. وتسبب تفشي وباء الكوليرا الذي بدأ في أواخر عام 2016 في مقتل ما يقرب من 4000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال.

عدم المساواة بين الجنسين

ثلثي البالغين الأميين في العالم من النساء. فقط نصف النساء في العالم يعمل، مقارنة بثلاثة أرباع الرجال في العالم، وفقًا لدراسة أجرتها شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة في عام 2015.

في معظم البلدان النامية، تكون عمالة الإناث أقل، حيث تبلغ حوالي 25%، ومع ذلك، تقضي النساء وقتًا وجهدًا مرتين ونصف أكثر من الرجال في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والمسؤوليات المنزلية.