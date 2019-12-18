كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: نعارض المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية تعارض المفاوضات الأمريكية مع حركة طالبان في أفغانستان؛ حيث أن المحادثات استبعدت الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية.

وأوضح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني، أن "أي استراتيجية أو أي قرار أو خطة دون مشاركة الشعب الأفغاني، أمر خاطئ ومحكوم عليه بالفشل"، مضيفاً "طالبان هي حقيقة للشعب الأفغاني لا يمكن تجاهله، لكن هل جميع الأفغان طالبان؟".

وكان شامخاني، يتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع في طهران لكبار مسؤولي الأمن القومي من أفغانستان والصين والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا.

واتهم الأميرال شمخاني، الولايات المتحدة بمحاولة استخدام الوضع في أفغانستان "لإحداث حالة من عدم الأمن على حدود الصين وروسيا وإيران"، وقال: إن "الحوار حول الأمن الإقليمي دليل على فشل واشنطن في عزل الجمهورية الإسلامية.

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كما أشار، إلى أن طهران لم تشارك في المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة، بسبب تعاونها مرة واحدة مع واشنطن بشأن أفغانستان و"وضعها في محور الشر.