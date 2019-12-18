كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: إعفاء جميع المديرين العامين ومديري الدوائر في صلاح الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، إتلاف 13 صاروخا فى خط "اللاين سامراء" فى محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوات اللواء الثالث عشر شرطة اتحادية، نفذت عملية تفتيش وتطهير بحثا عن مخلفات داعش الإرهابى فى منطقة "خط اللاين سامراء"، مبينا أنه تم العثور على 13 صاروخا مختلفا، حيث تم التعامل معه ميدانيا من قبل أبطال كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة.