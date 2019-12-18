كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هآرتس": الكونجرس يوافق على نقل 150 مليون دولار للسلطة الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، على نقل 150 مليون دولار للسلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية، حسبما أفادت

صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال ستخصص لمشاريع تشرف عليها الولايات المتحدة بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأوضحت أن نصف المبلغ لدعم قوات الأمن الفلسطيني، أما النصف الثاني فلتويل الشق المدني، متابعة "سيخصص جزء من الأموال للمنظمات التي تشجع الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولمستشفيات القدس".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأموال هي جزء من المبالغ التي جمتدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي، مبينةً أن القرار حظي بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في جزء من ميزانية الحكومة الأمريكية للعام المقبل.

وأضافت أن المساعدات لن تكون مشروطة بالتعاون مع الخطة الأمريكية للسلام والتي يطلق عليها إعلامياً صفقة القرن، منوهة إلى أن استئناف الدعم يمثل تعديلاً لسياسة البيت الأبيض.