بلهندة يواصل تألقه مع غلاطة سراي التركي

عائشة مجيب – صحافية متدربة

يواصل ينس بلهندة تألقه مع فريقه التركي، غلاطة سراي، بعد أن ساهم في فوزه الكبير على توزلا سبورت، بأربعة أهداف دون رد، في منافسات كأس تركيا.

وسجل اللاعب الدولي المغربي، الهدف الرابع من مجهود شخصي متميز، في الدقيقة 92، بعد مراوغته وتلاعبه بدفاع توزلا سبورت، قبل أن يسكن الكرة في الشباط.

يونس بلهندة، تمكن من استرجاع مكانته داخل التشكيلة الأساسية للفريق، بعدما غاب عنها مؤخرا، بسبب توتر علاقته مع الجماهير، خاصة بعد واقعة مباراة ريال مدريد الشهيرة.

يشار إلى أن لقاء الأمس، الذي سجل فيه اللاعب المغربي هدفا، انتهى بتأهل غلطة سراي لدور الـ16 من منافسة كأس تركيا.