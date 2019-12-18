عائشة مجيب – صحافية متدربة
يواصل ينس بلهندة تألقه مع فريقه التركي، غلاطة سراي، بعد أن ساهم في فوزه الكبير على توزلا سبورت، بأربعة أهداف دون رد، في منافسات كأس تركيا.
وسجل اللاعب الدولي المغربي، الهدف الرابع من مجهود شخصي متميز، في الدقيقة 92، بعد مراوغته وتلاعبه بدفاع توزلا سبورت، قبل أن يسكن الكرة في الشباط.
يونس بلهندة، تمكن من استرجاع مكانته داخل التشكيلة الأساسية للفريق، بعدما غاب عنها مؤخرا، بسبب توتر علاقته مع الجماهير، خاصة بعد واقعة مباراة ريال مدريد الشهيرة.
يشار إلى أن لقاء الأمس، الذي سجل فيه اللاعب المغربي هدفا، انتهى بتأهل غلطة سراي لدور الـ16 من منافسة كأس تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بلهندة يواصل تألقه مع غلاطة سراي التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.